"Шахтер" официально попрощался с Фонсекой (обновлено)

Донецкий "Шахтер" объявил о расставании с главным тренером Паулу Фонсекой, информирует официальный сайт чемпиона страны.

Представители клуба и лично президент Ринат Ахметов поблагодарили Фонсеку и его тренерский штаб за проделанную работу и пожелали португальцу успехов в дальнейшей карьере.

"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.

Паулу - амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с "Шахтером", - цитирует самого богатого человека Украины сайт "Шахтера".

Напомним, что Паулу возглавил "горняков" в июне 2016 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2020 года.

Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Сегодня же "Рома" объявила о подписании контракта с Фонсекой, гласит сообщение на официальном сайте римского клуба.

Контракт подписан на два года с возможностью продления.

Обновление. "Шахтер" в минутном видеоролике подвел итоги трехлетнего пребывания Фонсеки в клубе.