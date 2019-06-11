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"Реал" натолкнулся на непреодолимую стену по трансферу Погба, - СМИ

Нельзя купить то, что не продается.

"Реал" натолкнулся на непреодолимую стену по трансферу Погба, - СМИ
Поль Погба
Фото: УЕФА

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдет в "Реал", утверждает AS.

"Красные дьяволы" отказались от переговоров с испанским клубом, заявив, что чемпион мира в составе сборной Франции не продается.

Чтобы МЮ начала переговоры, Погба должен был сам заявить, что хочет покинуть клуб с "Олд Траффорд".

"Реал" запросил стартовую цену за Погба, чтобы начать переговоры, но ответ "Юнайтед" состоял в том, что цены не будет, потому что "МанЮнайтед" не получил от Поля официального прошения покинуть МЮ этим летом.

Добавим, что Погба в "Реале" хотел видеть главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.

Добавим, что "Реал" уже сделал два громких трансфера - были куплены Лука Йович и Эден Азар.

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