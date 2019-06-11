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УЕФА признал финт голкипера сборной Германии в матче отбора Евро-2020 с Беларусью моментом дня

Мануэль Нойер был замечен в храбром поступке.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер совершил финт, граничащий с безрассудством, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Беларусью (2:0) – голы на счету Лероя Сане и Марко Ройса.

Тем не менее, победителей не судят, и его действия были признаны УЕФА моментом дня.

В одном из эпизодов матча Нойер обыграл на бровке полузащитника соперника Юрия Ковалева. Примечательно, что вратарь финтил практически на лицевой линии и легче было просто выбить мяч в аут.

Германия занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков в двух матчах. Беларусь очков не набрала и после трех матчей занимает последнее, 5-е место. А лидируют североирландцы, набравшие в трех матчах 100-процентный результат.

33-летний Нойер в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Германии, в которых пропустил 23 гола.

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