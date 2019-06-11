Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер совершил финт, граничащий с безрассудством, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Беларусью (2:0) – голы на счету Лероя Сане и Марко Ройса.

Тем не менее, победителей не судят, и его действия были признаны УЕФА моментом дня.

Вы ведь видели, что сделал Нойер в матче с Беларусью в субботу? 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#ЕВРО2020 pic.twitter.com/NKy1Mgzaww — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 июня 2019 г.

В одном из эпизодов матча Нойер обыграл на бровке полузащитника соперника Юрия Ковалева. Примечательно, что вратарь финтил практически на лицевой линии и легче было просто выбить мяч в аут.

Германия занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков в двух матчах. Беларусь очков не набрала и после трех матчей занимает последнее, 5-е место. А лидируют североирландцы, набравшие в трех матчах 100-процентный результат.

33-летний Нойер в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Германии, в которых пропустил 23 гола.