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Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов

Впервые в истории рейтинга первую тройку списка составляют футболисты.

Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов
Фото: EPA/UPG

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Впервые в истории рейтинга первую тройку списка составляют футболисты.

Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 млн долларов. Из них 35 млн - результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (109 млн долларов) - на втором месте. При этом по спонсорским поступлениям - $44 млн - он опережает Месси.

На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них - спонсорские.

В десятку самых высокооплачиваемых также вошли боксер мексиканский Сауль Альварес ($94 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($93,4 млн),  Расселл Уилсон,"Сиэтл", американский футбол ($89,5 млн), Аарон Роджерс, "Грин-Бэй", американский футбол ($89,3 млн), американские баскетболисты Леброн Джеймс ($89 млн), Стефен Карри ($79,8 млн) и Кевин Дюрант ($65,4 млн).

Ранее Лионель Месси официально завоевал "Золотую бутсу" - приз за наибольшее количество голов среди чемпионатов, входящих в УЕФА.

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