На ATP-челленджере в Казахстане испанский теннисист Марио Вилелья-Мартинес в матче против представителя Боснии и Герцеговины Томислава Бркича устроил прям на корте флешмоб.

Зрители стали свидетелями гневной реакцией испанца на свою же неудачную игру.

23-летний Марио выиграл первый сет 6:1, но затем, что-то в игре испанца пошло не так и он проиграл вторую партию 2:6, а затем и упустил преимущество в один брейк в третьем сете.

Эти обстоятельства очень разозлили Вилелья-Мартинеса, который после проигранного розыгрыша на матчболе (5:7) начал яростно стучать ракеткой по корту, подняв клубы пыли. В итоге испанец поставил эффектную точку, со всей силы швырнув поломанную ракетку в ограждение.