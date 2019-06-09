Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль в третий раз подряд и в 12-й за карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале "Ролан Гаррос" австрийца Доминика Тима.

Как сообщает sport.ua, в первых двух сетах на корте шла равная борьба, и оба теннисиста взяли по сету. Однако в следующих двух сетах усталость после 2-дневной битвы с Новаком Джоковичем сказалась на физическом состоянии Тима, и преимущество Надаля стало огромным.

Испанец уверенно довел дело до победы в 4 сетах - – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

Таким образом, Надаль выиграл свой 18-й в карьере турнир Большого шлема и приблизился на расстояние двух титулов к Роджеру Федереру.