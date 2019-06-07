У "Реала" возникла большая проблема с выбором номера для Азара

Трансфер пока еще хавбека "Челси" Эдена Азара в "Реал" считается согласованным на 99,9% и клуб с "Сантьяго Бернабеу" вплотную занимается вопросами будущей презентации игрока, которая может состояться до конца недели.

Однако, неожиданной проблемой стал выбор номера на футболке.

Фото: marca.com Эден Азар

10-й номер, под котором Азар выступает в сборной Бельгии и играл в "Челси", занят обладателем "Золотого мяча"-2018 Лукой Модричем, а среди свободных номеров есть только №16.

При этом клуб хочет дать новичку какой-то особенный и символичный номер, а 16-й для это роли не подходит. Возможно, в презентации Азар поучаствует в футболке без номера.