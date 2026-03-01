Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів

Держава намагатиметься реалізувати запит суспільства на встановлення чітких термінів служби шляхом запровадження нових контрактів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі, і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей, і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної», - сказав Паліса.

Посадовець зазначив, що проєкт закону про нові контракти було напрацьовано раніше, проте зараз новий міністр оборони Федоров взяв паузу для доопрацювання документа відповідно до свого бачення.

«...Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби — він зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті», - додав заступник глави ОПУ.