На Харківщині під час аварійно-рятувальних робіт після удару РФ по Малинівці виявили тіла чотирьох загиблих

Унаслідок удару по підприємству у Малинівці загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.

наслідки удару РФ по підприємству у Малинівці

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території приватного підприємства в селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області, яке зазнало російської атаки 19 лютого. Під завалами виявили тіла та фрагменти тіл 4 загиблих людей.

Про це повідомили у ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, роботи завершили об 11:55 1 березня. Вони тривали понад дев’ять днів. Унаслідок удару загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.

19 лютого армія РФ атакувала цивільне підприємство у Малинівці безпілотниками. Внаслідок влучання були зруйновані конструкції та виникла масштабна пожежа складської будівлі на площі близько 3000 квадратних метрів.

До ліквідації наслідків обстрілу залучали значні сили рятувальників та спеціальну техніку. Пошукові роботи ускладнювалися значними руйнуваннями конструкцій і тривалим горінням.