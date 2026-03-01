З прифронтових Комишувахи та Зарічного на Запоріжжі евакуювали 14 людей

Правоохоронці евакуювали із прифронтових населених пунктів Зарічного та Комишувахи Запорізького району 14 цивільних.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

"Учора правоохоронці евакуювали із Комишувахи та Зарічного Запорізького району 14 людей: серед них 3 чоловіків, 7 жінок та 4 дітей", – ідеться у повідомленні.

Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією та виїжджати до більш безпечних місць. У разі потреби звертайтеся на спецлінію 102 – не наражайте себе та рідних на небезпеку.