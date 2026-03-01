Сили оборони України уразили ворожі радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника та ТОТ Донеччини і Запоріжжя.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У рамках послідовного зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових цілях ворога", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, в ніч на 1 березня 2026 року уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка на ТОТ Донецької області.

Також ЗСУ били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар на ТОТ Донецької області.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.

Крім того, учора, 28 лютого, Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника у районі н.п. Прилєсьє у Бєлгородській області рф та неподалік Родинського Донецької області.

Крім того, завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка на ТОТ Запорізької області.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України", – наголошують у Генштабі.