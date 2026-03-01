Ворог атакував Миколаїв "шахедами", є постраждалі

Ввечері 28 лютого російські війська атакували місто Миколаїв ударними БпЛА типу "шахед". Постраждала місцева мешканка.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора ввечері ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес отримала 65-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Пошкоджено вікна та покрівлі шести приватних будинків та закладу культури, три автомобілі", – ідеться у повідомленні.

Крім того, ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.