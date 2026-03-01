ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Війна

Ворог атакував Миколаїв "шахедами", є постраждалі

Пошкоджені приватні будинки, авто і заклад культури.

Ворог атакував Миколаїв "шахедами", є постраждалі
наслідки російських обстрілів у Миколаєві
Фото: Олександр Сєнкевич

Ввечері 28 лютого російські війська атакували місто Миколаїв ударними БпЛА типу "шахед". Постраждала місцева мешканка.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора ввечері ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес отримала 65-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Пошкоджено вікна та покрівлі шести приватних будинків та закладу культури, три автомобілі", – ідеться у повідомленні. 

Крім того, ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

﻿
