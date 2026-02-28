На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє людей дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Майже 50 разів впродовж дня росіяни атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені підприємства, багатоповерхівки та приватний будинок. Горіли автівки і гараж.

У Шахтарському та Покровській громаді, що на Синельниківщині, понівечені з десяток осель та екскаватори. Поранені двоє чоловіків.

Атакував ворог і Зеленодольську громаду Криворізького району.