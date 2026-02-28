У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом. 23 людини загинули

У лютому в Україні зафіксували 83 випадки отруєння чадним газом.
Про це розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.
"83 випадки отруєння чадним газом — лише за лютий 2026 року", – повідомили там.
Зазначається, що постраждали 150 людей, з них 55 — діти. 23 людини загинули.
У ДСНС кажуть, що один із найбільш резонансних випадків стався на Волині. У приватному житловому будинку чадним газом отруїлися 5 людей, з них 3 дітей. Усіх постраждалих госпіталізували. Причина – ймовірні порушення в роботі опалювального обладнання та вентиляції.
Рятувальники попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.
Тому необхідно:
- регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;
- не закривати вентиляційні канали;
- не використовувати генератори в приміщеннях;
- встановити датчик чадного газу.
При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.