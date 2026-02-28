СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом. 23 людини загинули

Серед постраждалих було 55 дітей. 

Фото: З відкритих джерел

У лютому в Україні зафіксували 83 випадки отруєння чадним газом. 

Про це розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

"83 випадки отруєння чадним газом — лише за лютий 2026 року", – повідомили там. 

Зазначається, що постраждали 150 людей, з них 55 — діти. 23 людини загинули.

У ДСНС кажуть, що один із найбільш резонансних випадків стався на Волині. У приватному житловому будинку чадним газом отруїлися 5 людей, з них 3 дітей. Усіх постраждалих госпіталізували. Причина – ймовірні порушення в роботі опалювального обладнання та вентиляції.

Рятувальники попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.

Тому необхідно: 

  • регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;
  • не закривати вентиляційні канали;
  • не використовувати генератори в приміщеннях;
  • встановити датчик чадного газу.

При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.

﻿
