У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом. 23 людини загинули

У лютому в Україні зафіксували 83 випадки отруєння чадним газом.

Про це розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

"83 випадки отруєння чадним газом — лише за лютий 2026 року", – повідомили там.

Зазначається, що постраждали 150 людей, з них 55 — діти. 23 людини загинули.

У ДСНС кажуть, що один із найбільш резонансних випадків стався на Волині. У приватному житловому будинку чадним газом отруїлися 5 людей, з них 3 дітей. Усіх постраждалих госпіталізували. Причина – ймовірні порушення в роботі опалювального обладнання та вентиляції.

Рятувальники попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.

Тому необхідно:

регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;

не закривати вентиляційні канали;

не використовувати генератори в приміщеннях;

встановити датчик чадного газу.

При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.