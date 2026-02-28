Унаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинула людина

"росіяни завдали по Запорізькому району три удари КАБами. Зруйновано житлові будинки, зафіксовано пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено й оселі поруч", – повідомляє Федоров.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Унаслідок авіаударів РФ по Запорізькому району загинула 86-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки.

Росіяни скинули три КАБи по Запорізькому району.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies