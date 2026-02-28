Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
​Впав відсоток жирів в маслі
Унаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинула людина

Росіяни скинули три КАБи по Запорізькому району.

Унаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинула людина
Наслідки російського обстрілу у Запоріжжі 26 лютого
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок авіаударів РФ по Запорізькому району загинула 86-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"росіяни завдали по Запорізькому району три удари КАБами. Зруйновано житлові будинки, зафіксовано пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено й оселі поруч", – повідомляє Федоров.  

Всі необхідні служби працюють. 

﻿
