Унаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинула людина

Унаслідок авіаударів РФ по Запорізькому району загинула 86-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"росіяни завдали по Запорізькому району три удари КАБами. Зруйновано житлові будинки, зафіксовано пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено й оселі поруч", – повідомляє Федоров.
Всі необхідні служби працюють.
- Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 664 удари по 37 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження інфраструктури.