РФ здійснила 664 удари за добу по Запорізькій області

Надійшло 112 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури .

290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Добропілля, Прилук, Дорожнянки, Чарівного, Варварівки та Щербаків.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Комишувахи, Залізничного, Гуляйпільського та Зеленого.

Війська рф здійснили 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Біленькому, Лисогірці, Шевченківському, Самійлівці, Любимівці, Барвінівці, Любицькому, Одарівці, Веселянці, Копанях, Загірному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Блакитному, Преображенці, Чарівному та Лугівському.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 664 удари по 37 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження інфраструктури.

