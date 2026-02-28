Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
РФ здійснила 664 удари за добу по Запорізькій області

Пошкоджене житло, автівки та об'єкти інфраструктури.

РФ здійснила 664 удари за добу по Запорізькій області
наслідки обстрілів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 664 удари по 37 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Біленькому, Лисогірці, Шевченківському, Самійлівці, Любимівці, Барвінівці, Любицькому, Одарівці, Веселянці, Копанях, Загірному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Блакитному, Преображенці, Чарівному та Лугівському.

349 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку та Дорожнянку.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Комишувахи, Залізничного, Гуляйпільського та Зеленого.

290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Добропілля, Прилук, Дорожнянки, Чарівного, Варварівки та Щербаків.

Надійшло 112 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

﻿
