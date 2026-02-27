​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Україні вдалося повернути з російської окупації ще одну групу дітей та підлітків

Діти терпіли репресії окупантів, а один з підлітків врятувався від примусової мобілізації до ЗС РФ.

В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків із тимчасово окупованої Херсонщини. Це дівчата і хлопчики віком від 7 до 17 років. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Наразі всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Кожне таке повернення – це передусім історія звільнення від постійного тиску російських окупантів", – наголошує Прокудін.

Один із підлітків фактично залишився без підтримки родини в окупації: його батько став колаборантом, привласнював кошти дитини і писав на сина доноси. Хлопцю вдалося виїхати лише за два дні до того, як окупанти могли примусово його мобілізувати. 

Родина іншого врятованого хлопчика тривалий час потерпала від нічних рейдів окупантів, які зі зброєю вдиралися до будинку. Через постійну небезпеку його сестри місяцями боялися виходити на вулицю.

"Це повернення стало можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA  та злагодженій роботі команди "Save Ukraine", – додає очільник ОВА.

Загалом з початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 36 дітей.

