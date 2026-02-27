Україні вдалося повернути з російської окупації ще одну групу дітей та підлітків

Діти терпіли репресії окупантів, а один з підлітків врятувався від примусової мобілізації до ЗС РФ.

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків із тимчасово окупованої Херсонщини. Це дівчата і хлопчики віком від 7 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Наразі всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Кожне таке повернення – це передусім історія звільнення від постійного тиску російських окупантів", – наголошує Прокудін.

Один із підлітків фактично залишився без підтримки родини в окупації: його батько став колаборантом, привласнював кошти дитини і писав на сина доноси. Хлопцю вдалося виїхати лише за два дні до того, як окупанти могли примусово його мобілізувати.

Родина іншого врятованого хлопчика тривалий час потерпала від нічних рейдів окупантів, які зі зброєю вдиралися до будинку. Через постійну небезпеку його сестри місяцями боялися виходити на вулицю.

"Це повернення стало можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та злагодженій роботі команди "Save Ukraine", – додає очільник ОВА.

Загалом з початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 36 дітей.