Фіцо після розмови із Зеленським заявив, що Україна не дозволила провести інспекцію нафтопроводу «Дружба»

27 лютого відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і глави уряду Словаччини Роберта Фіцо.

Опісля Фіцо написав на своїй фейсбук-сторінці, що попросив українського президента надати інформацію про те, коли і чи взагалі буде відновлено транзит нафти через територію України до Словаччини. Він також додав, що «розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу».

«Якщо наші розвідувальні дані підтверджують, що нафтопровід не пошкоджений і ніщо не перешкоджає транзиту нафти, то український президент наполягав на тому, що ремонт нафтопроводу потребує тривалого часу», - написав Фіцо.

Він сказав Зеленському, що з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пропонують створити інспекцію за участі експертів від Єврокомісії та держав-членів ЄС і вона на місці мала б встановити стан пошкоджень нафтопроводу.

Фіцо зазначив, що українська сторона нібито досі не дозволила «нашому послу в Києві провести таку інспекцію, і що такої можливості не отримала також посол Європейського Союзу в Україні».

«Президент Зеленський відмовив у проведенні такої інспекції, посилаючись на негативний висновок українських спецслужб. Український президент запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці... При цьому я надаю перевагу зустрічі з українським президентом на території однієї з держав-членів ЄС, які український президент активно відвідує», - додав глава словацького уряду.

Фіцо написав також, що, на його думку, «українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України».