Путін не має жодного впливу на рішення про розширення ЄС, наголосила єврокомісарка.

Російська агресія та окупація частини територій України не стануть перешкодою для членства в Євросоюзі.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає «Європейська правда».

Марта Кос підкреслила, що Путін не має жодного впливу на рішення про розширення блоку, оскільки питання членства України є сферою, де він не має права голосу.

«Так, через те, що частина вашої території окупована, що Росія протиправно включила її до своєї конституції – ваш вступ ускладнений. Але у Євросоюзу є великий простір для гнучкості, і ми можемо знайти робочі рішення навіть для найскладніших викликів. Я нагадаю: ми надали Україні статус кандидата, коли частина вашої країни вже була окупована. Ба більше, ми зробили це у тому числі у відповідь на окупацію частини України», - сказала посадовиця.

Єврокомісарка нагадала, що Україна отримала статус кандидата вже в умовах окупації частини територій, що стало чітким сигналом підтримки з боку Брюсселя.

Водночас Кос наголосила, що повноправне членство можливе лише після проведення повномасштабних реформ, а швидкість вступу залежатиме від виконання Україною встановлених критеріїв.

Комісарка відзначила високу підтримку євроінтеграції серед українців та їхню готовність боротися з корупцією заради вступу.

«Я також бачила опитування, що 72% українців підтримують членство в ЄС, і коли їх запитали, яких переваг вони чекають від членства – то відповідь про боротьбу з корупцією мала дуже високу підтримку, таку само, як і питання добробуту. Це – таке суспільство, яке я хочу бачити у кожній країні-кандидатці. Ви готові боротися», - зауважила Кос.

Вона утрималася від озвучення конкретних дат вступу, проте підкреслила, що це має відбутися якомога швидше після завершення необхідних перетворень, додавши, що український народ має право самостійно вирішувати свою долю.