Орбан вимагає у Зеленського “більше поваги до Угорщини” і негайного “розблокування” нафтопроводу “Дружба”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відкритому листі до президента Володимира Зеленського закликав “негайно розблокувати нафтопровід “Дружба” та утриматися від будь-яких подальших нападок на енергетичну безпеку Угорщини”.

Відкритий лист очільник угорського уряду опублікував на соціальній платформі X.

“Пане Президенте, протягом чотирьох років Ви не можете прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни. Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та Росією. Протягом цього часу Ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції”, – написав Орбан.

Він додав: “Ви, Брюссель та угорська опозиція координуєте зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд”.

Орбан вкотре згадав про “блокування” нафтопроводу “Дружба”, який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини.

“Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю Вас змінити свою антиугорську політику! Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії. Більше поваги до Угорщини!”, – йдеться у заяві угорського політика.

Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy



Mr. President,



For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.



For four years, you have been working to force Hungary into… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026

Раніше Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"