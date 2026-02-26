Велика Британія уклала з Казахстаном угоду про важливі мінерали

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосить у четвер про укладення з Казахстаном угоди щодо важливих мінералів. Таким чином Захід намагається диверсифікувати свої ланцюги поставок, віддаляючись від Китаю.
Головна дипломатка Великої Британії прийматиме міністрів закордонних справ п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – у Ланкастер-Хаусі в Лондоні.
Купер представить угоду щодо критично важливих мінералів разом із міністром закордонних справ Казахстану Єрмеком Кошербаєвим, а також оголосить про домовленості з іншими країнами регіону у сферах уловлювання вуглецю та вищої освіти.
Новий план дій передбачає диверсифікацію британських ланцюгів постачання шляхом підтримки інвестицій британських компаній у видобуток критично важливих мінералів у Казахстані. Меморандум про взаєморозуміння підписали заступник міністра промисловості Казахстану Олжас Сапарбеков та міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт.
За словами Кошербаєва, Казахстан виробляє 22 із 36 мінералів, визначених у британській Стратегії щодо критично важливих мінералів, ухваленій у листопаді минулого року, зокрема уран, титан, кремній і реній. Ця стратегія передбчає, що до 2035 року не більше 60% постачання будь-якого одного критичного мінералу має надходити з однієї країни.
Казахстан є одним із провідних світових виробників критично важливих мінералів, забезпечуючи понад 40% світового видобутку урану та посідаючи лідерські позиції у виробництві титану. Країна також входить до десятки найбільших експортерів міді та цинку.
У межах подальших зусиль зі зміцнення економічної безпеки та незалежності республік Центральної Азії Купер також оголосить про нову угоду щодо співпраці у сфері освіти з Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном, відкриття другого кампусу Університету Ковентрі в Алмати (Казахстан), а також створення нового центру штучного інтелекту в кампусі університету в Астані.
Крім того, буде представлено угоду між британським стартапом Valor Carbon та урядом Киргизстану щодо реалізації проєктів із уловлювання вуглецю, а також домовленість на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів про висадження лісів на площі 25 тисяч гектарів.