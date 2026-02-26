Велика Британія уклала з Казахстаном угоду про важливі мінерали

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосить у четвер про укладення з Казахстаном угоди щодо важливих мінералів. Таким чином Захід намагається диверсифікувати свої ланцюги поставок, віддаляючись від Китаю.

Про це пише Politico.

Головна дипломатка Великої Британії прийматиме міністрів закордонних справ п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – у Ланкастер-Хаусі в Лондоні.

Купер представить угоду щодо критично важливих мінералів разом із міністром закордонних справ Казахстану Єрмеком Кошербаєвим, а також оголосить про домовленості з іншими країнами регіону у сферах уловлювання вуглецю та вищої освіти.

Новий план дій передбачає диверсифікацію британських ланцюгів постачання шляхом підтримки інвестицій британських компаній у видобуток критично важливих мінералів у Казахстані. Меморандум про взаєморозуміння підписали заступник міністра промисловості Казахстану Олжас Сапарбеков та міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт.

За словами Кошербаєва, Казахстан виробляє 22 із 36 мінералів, визначених у британській Стратегії щодо критично важливих мінералів, ухваленій у листопаді минулого року, зокрема уран, титан, кремній і реній. Ця стратегія передбчає, що до 2035 року не більше 60% постачання будь-якого одного критичного мінералу має надходити з однієї країни.

Казахстан є одним із провідних світових виробників критично важливих мінералів, забезпечуючи понад 40% світового видобутку урану та посідаючи лідерські позиції у виробництві титану. Країна також входить до десятки найбільших експортерів міді та цинку.

У межах подальших зусиль зі зміцнення економічної безпеки та незалежності республік Центральної Азії Купер також оголосить про нову угоду щодо співпраці у сфері освіти з Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном, відкриття другого кампусу Університету Ковентрі в Алмати (Казахстан), а також створення нового центру штучного інтелекту в кампусі університету в Астані.

Крім того, буде представлено угоду між британським стартапом Valor Carbon та урядом Киргизстану щодо реалізації проєктів із уловлювання вуглецю, а також домовленість на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів про висадження лісів на площі 25 тисяч гектарів.