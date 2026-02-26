Микола Тищенко увійшов до групи "Відновлення України", створеної на уламках ОПЗЖ

В її складі є й інші колишні нардепи "Слуги народу", з них більшість – з підозрами.

Народний депутат Микола Тищенко увійшов до групи "Відновлення України", створеної з депутатів партії "Опозиційна платформа – за життя" після її заборони як проросійської. Відповідне оголошення на засіданні зачитав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, стало відомо з трансляції.

Микола Тищенко був виключений з фракції "Слуга народу" ще в 2023-му, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.

Разом із Тищенком "Відновлення України" складатиметься з 18 депутатів, допоки офіційно не виключать Гунька. З них семеро обиралися від "Слуги народу": Тищенко, Олег Воронько, Анатолій Гунько (засуджений ВАКС і підозрюваний по іншій справі), Артем Дмитрук (підсанкційний і виїхав з України, в розшуку), Роман Іванісов (виключений зі "Слуги народу" через інформацію про минулу судимість за групове зґвалтування), Євгеній Шевченко (підозрюваний у кількох справах) і Олександр Юрченко (підозрюваний в хабарництві).

Микола Тищенко теж є фігурантом кримінальної справи – про незаконне позбавлення волі людини.

Після надходження матеріалів суду стосовно Гунька його мають позбавити мандату.

Нардеп Лозинський звернув увагу, що Гунько не повинен вважатися народним депутатом одразу після набуття чинності рішення суду.