Гарантії від втрати робочого місця і підтримка родин військових: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист оборонців

Після служби військові зможуть повертатися на свою роботу на посаду не нижче попередньої.

Верховна Рада на засіданні 25 лютого проголосувала в другому читанні за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань. Законопроєкт підтримали 284 депутати, стало відомо з трансляції засідання.

Він регулює соціальні, трудові і пенсійні права військових та їхніх родин під час проходження різних видів служби. Зокрема, базової, строкової, за призовом по мобілізації, на особливий період, за контрактом.

У парламентській пресслужбі повідомили, що законопроєкт передбачає:

збереження робочого місця та зарплати – призовники, призвані або направлені на військову службу, зберігають на її час посаду

– призовники, призвані або направлені на військову службу, зберігають на її час посаду грошову компенсацію – за невикористані дні щорічної і додаткової відпустки

– за невикористані дні щорічної і додаткової відпустки соціальний захист і пенсійні права – час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж і вислуга років для пенсій і пільг

– час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж і вислуга років для пенсій і пільг матеріальна підтримка сімей – члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця

сімей – члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих – збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд

– збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд порядок надання допомоги при пораненнях та загибелі – встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту.

Міністр оборони Михайло Федоров додав, що ухвалений законопроєкт формує "зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби – до, під час і після її проходження".

Під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.

"Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок", – повідомив міністр.

Після служби військові можуть повернутися на роботу на посаду не нижче, ніж попередня. Після постановки на військовий облік буде допомога в розмірі середньої зарплати.

Окремий блок – для родин захисників і захисниць, які зникли. До набуття чинності законопроєкту родини зниклих захисників отримують допомогу у 120 000 грн на місяць. Родини загиблих військових – виплату 15 млн.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги – ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини – незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", – пояснив Федоров.