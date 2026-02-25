Рада вдосконалила систему військової дисципліни в умовах воєнного стану відповідно до стандартів НАТО

Документ зобов’язує командирів негайно реагувати на випадки дискримінації та сексуальних домагань, удосконалює процедури службових розслідувань, а також запроваджує гарантії безпеки для осіб, які повідомляють про правопорушення.

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада ухвалила закон, який удосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, а також запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням (законопроєкт №13037).

Законом передбачено внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Статути будуть доповнені нормами, які зобов’язують кожного військовослужбовця:

поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;

додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

не допускати та стримувати інших від негідної поведінки - як вербальної, так і невербальної, зокрема пов’язаної з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо;

запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканості.

У разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства командир зобов’язаний призначити службове розслідування. Ініціювати проведення такого розслідування також можуть представники відповідальних підрозділів з гендерної рівності та радники з питань рівних прав і протидії насильству за ознакою статі.

Військовослужбовець, який повідомив про такі факти, не може бути покараний, звільнений чи підданий будь-яким негативним заходам впливу у зв’язку з таким повідомленням.

Кожен військовослужбовець, який безпосередньо або опосередковано дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, зобов’язаний повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Закон розширює аналогічні норми і на осіб служби цивільного захисту: