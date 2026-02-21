Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Сирський: минулого року росіяни втратили більше військових, ніж мобілізували

Також головнокомандувач зазначив, що Покровськ, який ворог намагається захопити вже понад півтора року, досі тримається.

Сирський: минулого року росіяни втратили більше військових, ніж мобілізували
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: надане Головним управлінням комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde повідомив, що у 2025 році росіяни втратили більше військових, ніж мобілізували.

За його даними, ворог минулого року втратив близько 418 тисяч військових, а мобілізував – близько 406 тисяч. 

Сирський каже, що Сили оборони щодня “виводять з ладу” від 1000 до 1100 окупантів убитими або пораненими.

Крім того, за даними головнокомандувача, 97% Куп’янська (який Росія декілька разів оголошувала захопленим) перебуває під контролем України, а Покровськ, який ворог намагається захопити вже понад півтора року, досі тримається.

“Вони кинули всі свої сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході”, – розповів Сирський.

З огляду на це, Сирський не вважає, що “війна перебуває в глухому куті”, напротивагу ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який висловлював таку думку, пише Le Monde. 

Він зазначив, що до завершення переговорів його завданням є за будь-яких обставин не дозволити ворогу просуватися вглиб нашої оборони та звільняти нашу територію там, де це можливо. 

“Саме це дасть змогу забезпечити справедливі переговори для досягнення справедливого миру”, – сказав Сирський.

﻿
