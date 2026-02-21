Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, четверо загиблих

Врятуватися вдалося лише водію – у нього важкі опіки.

Росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, четверо загиблих
Фото: debaty.sumy.ua

Сьогодні, 21 лютого, росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, внаслідок чого загинуло четверо цивільних. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

“Сьогодні на Сумщині – ще одна трагедія. російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років та подружня пара. Жінка була медиком”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики. Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА.

Автівка загорілася. Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.

﻿
