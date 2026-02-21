Росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, четверо загиблих

Врятуватися вдалося лише водію – у нього важкі опіки.

Сьогодні, 21 лютого, росіяни атакували дроном автомобіль екстреної допомоги на Сумщині, внаслідок чого загинуло четверо цивільних.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

“Сьогодні на Сумщині – ще одна трагедія. російський дрон вбив чотирьох цивільних. Це два брати, одному 17 років та подружня пара. Жінка була медиком”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики. Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА.

Автівка загорілася. Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.