ГоловнаСуспільствоЖиття

Садовий назвав вибухи у Львові терактом і повідомив про загиблу та 14 поранених (оновлено)

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. 

Садовий назвав вибухи у Львові терактом і повідомив про загиблу та 14 поранених (оновлено)
Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загиблі і поранені, про це інформує Національна поліція.

Повітряної тривоги у місті та області не оголошували.

Правоохоронці підкреслили, що внаслідок вибухів є "загиблі та поранені правоохоронці".

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. 

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом.

За його словами, наразі відомо, що, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська, а 14 постраждалих госпіталізовано.

Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби.

Фото: Скріншот

﻿
