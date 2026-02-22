Садовий назвав вибухи у Львові терактом і повідомив про загиблу та 14 поранених (оновлено)

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загиблі і поранені, про це інформує Національна поліція.

Повітряної тривоги у місті та області не оголошували.

Правоохоронці підкреслили, що внаслідок вибухів є "загиблі та поранені правоохоронці".

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом.

За його словами, наразі відомо, що, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська, а 14 постраждалих госпіталізовано.

Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби.