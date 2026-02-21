Перші п’ять регіонів та Київ представили комплексні плани стійкості у межах підготовки до наступної зими, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Першими свої напрацювання представили Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ.

Як зазначає Міністерство розвитку громад, йдеться про впровадження Концепції стійкості систем життєзабезпечення громад у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року. Кожен регіон розробляє конкретні рішення для забезпечення стабільної роботи теплопостачання, водопостачання та інших об’єктів в умовах можливих атак або відключень.

Плани стійкості базуються на чотирьох ключових напрямах:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

забезпечення альтернативних джерел живлення для критичних об’єктів;

децентралізація теплової генерації.

Кожен із зазначених регіонів вже визначив перелік об’єктів, що потребують першочергового захисту та автономного живлення, озвучив потребу в додаткових потужностях, обладнанні та фінансуванні, а також запропонував джерела компенсації та залучення ресурсів.

«Ми переходимо від загальної концепції до конкретних регіональних рішень. Кожен план - реалістичний, з чіткими строками, джерелами фінансування та відповідальними виконавцями. Це практичні кроки, які дадуть людям тепло, воду і світло навіть у найскладніших умовах. Наша задача – щоб кожна область була максимально автономною і готовою до будь-яких викликів наступної зими», – наголосив міністр Олексій Кулеба.

Зазначається, що робота над завершенням підготовки та затвердженням регіональних комплексних планів стійкості триває.