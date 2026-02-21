Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Перші п’ять регіонів та Київ представили комплексні плани стійкості у межах підготовки до наступної зими

Першими свої напрацювання представили Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ.

Перші п’ять регіонів та Київ представили комплексні плани стійкості у межах підготовки до наступної зими
Олексій Кулеба
Фото: Телеграм / Міністерство розвитку громад

Перші п’ять регіонів та Київ представили комплексні плани стійкості у межах підготовки до наступної зими, повідомило Міністерство розвитку громад та територій. 

Першими свої напрацювання представили Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ.

Як зазначає Міністерство розвитку громад, йдеться про впровадження Концепції стійкості систем життєзабезпечення громад у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року. Кожен регіон розробляє конкретні рішення для забезпечення стабільної роботи теплопостачання, водопостачання та інших об’єктів в умовах можливих атак або відключень.

Плани стійкості базуються на чотирьох ключових напрямах:

  • захист об’єктів критичної інфраструктури;
  • розвиток розподіленої генерації;
  • забезпечення альтернативних джерел живлення для критичних об’єктів;
  • децентралізація теплової генерації.

Кожен із зазначених регіонів вже визначив перелік об’єктів, що потребують першочергового захисту та автономного живлення, озвучив потребу в додаткових потужностях, обладнанні та фінансуванні, а також запропонував джерела компенсації та залучення ресурсів.

 

«Ми переходимо від загальної концепції до конкретних регіональних рішень. Кожен план - реалістичний, з чіткими строками, джерелами фінансування та відповідальними виконавцями. Це практичні кроки, які дадуть людям тепло, воду і світло навіть у найскладніших умовах. Наша задача – щоб кожна область була максимально автономною і готовою до будь-яких викликів наступної зими», – наголосив міністр Олексій Кулеба.

Зазначається, що робота над завершенням підготовки та затвердженням регіональних комплексних планів стійкості триває. 

  • Минулого тижня Кулеба заявив, що начальники ОВА протягом двох тижнів мають подати плани стійкості регіонів. Плани будуть винесені на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.
﻿
Читайте також
