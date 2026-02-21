На заводі з виробництва «шахедів» у Татарстані росіяни посилили перевірки

На території особливої економічної зони «Алабуга» в Республіці Татарстан (РФ), де виробляють дрони-камікадзе типу «шахед», окупанти суттєво посилили режим безпеки.

Про це повідомляють агенти руху опору «АТЕШ».

За інформацією підпілля, охорона об'єкта ретельно перевіряє мобільні телефони та особисті документи всіх співробітників і відвідувачів на вході та виході з території. Крім того, на підприємство прибули силовики у формі. Ймовірно, вони намагаються виявити «навідників» або осіб, які можуть передавати інформацію про роботу заводу українській стороні.