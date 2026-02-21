Ворог протягом дня понад 30 разів атакував Дніпропетровщину, поранень зазнав літній чоловік

Понад 30 разів впродовж дня ворог атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Telegram.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Осколкові поранення отримав 77-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено гуртожиток, з десяток приватних будинків та господарських споруд.

На Синельниківщині ворог поцілив по Славгородській та Межівській громадах. Понівечено приватне підприємство і ліцей.