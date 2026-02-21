Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Ворог протягом дня понад 30 разів атакував Дніпропетровщину, поранень зазнав літній чоловік

Госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Фото: Цензор.нет

Понад 30 разів впродовж дня ворог атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Telegram.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Покровській,  Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Осколкові поранення отримав 77-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено гуртожиток, з десяток приватних будинків та господарських споруд.

На Синельниківщині ворог поцілив по Славгородській та Межівській громадах. Понівечено приватне підприємство і ліцей.

