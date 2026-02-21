Водночас глава держави зазначив, що Україна буде детально координуватись з Європою, щоб вона була залучена в усіх процесах.

У вечірньому зверненні 21 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що наступну переговорну зустріч з росіянами та американцями, яка запланована на наступний тиждень, “треба зробити непустою”.

“Сьогодні є кілька важливих речей, про які варто сказати. Перше: ми продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів: “наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо”.

Також президент повідомив про розмову з очільником переговорнох групи Рустемом Умєровим – обговорили деякі аспекти підготовки перемовин.

“Вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою. Доручив Рустему також більше попрацювати з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше”, – сказав Зеленський.