Саме через бюлетень можна реалізувати механізм так званої «м’якої люстрації».

«Мінімальна люстрація» має стати однією з ключових у підготовці перших повоєнних виборів.

Про це заявив народний депутат фракції «Голос» Роман Лозинський під час засідання робочої групи щодо змін до виборчого законодавства.

Лозинський нагадав про результати соціологічного дослідження, згідно з яким майже дев’ять із десяти українців підтримують обмеження права балотуватися для осіб, пов’язаних із подіями, що призвели до війни.

«86% українців сказали, що вони підтримують таку люстрацію. І ми не можемо це ігнорувати», — зазначив він.

Депутат визнав, що пряма заборона балотування для певних категорій осіб є складною і дискусійною з точки зору міжнародних стандартів. Водночас він назвав мінімально необхідним кроком інформування виборців про минуле кандидатів безпосередньо в бюлетені.

За його словами, якщо інформацію про причетність до керівництва забороненими партіями розміщувати лише на сайтах або в довідкових матеріалах, її побачить обмежене коло громадян.

«Якщо ми її сховаємо на інформаційних матеріалах, це прочитають одиниці. Одиниці виборців це побачать і зможуть прийняти рішення згідно всієї інформації», — наголосив він.

Лозинський вважає, що саме через бюлетень можна реалізувати механізм так званої «м’якої люстрації».

«Інформування через бюлетень — це єдиний можливий інструмент цю м’яку люстрацію реалізувати», — підкреслив депутат.

Він додав, що всі необхідні дані щодо керівників партій, заборонених рішеннями суду після 2014 року, вже містяться в реєстрах Міністерство юстиції України. Йдеться про конкретні прізвища та конкретні рішення судів із детальною резолютивною частиною.

«Якщо ми не дійдемо до того, що це інформування буде через бюлетень, у нас є величезний ризик, що ціла когорта тих, хто керував партіями і приводив сюди війну, будуть продовжувати ґвалтувати, вбивати і грабувати нашу країну», — заявив він.