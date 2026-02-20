Безгін: жодних дільниць у РФ і на ТОТ, без електронного голосування чи поштою та з жорсткими фільтрами для кандидатів

Підгрупа з підготовки повоєнних виборів напрацювала зміни до Виборчого кодексу, що стосуються виборчого цензу для осіб, пов’язаних з агресором, та цифровізації процедур для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це у коментарі LB.ua розповів народний депутат фракції «Слуга народу» та співголова підгрупи щодо напрацювань змін до виборчого законодавства Віталій Безгін.

Жодних дільниць у РФ, РБ і на ТОТ

За словами Безгіна, підгрупа одностайно підтримала позицію, що на території Російської Федерації, Республіки Білорусь і тимчасово окупованих територіях України виборчі дільниці створюватися не можуть. Це рішення має бути прямо відображене в тексті законопроєкту.

Депутат наголосив, що така «червона лінія» є принциповою з огляду на безпекові ризики та питання легітимності.

Тривалість голосування: більше годин, а не днів

Друга позиція стосується організації самого дня голосування. За оцінкою Безгіна, на перших повоєнних виборах Україні, ймовірно, доведеться або подовжити години роботи дільниць, або розглянути варіант кількох днів голосування. Водночас у підгрупі домінує підхід саме до розширення часових меж у межах одного дня, а не до багатоденного формату.

На його переконання, це дозволить зберегти баланс між доступністю для виборців і контрольованістю процесу.

Без пошти й «електронки»

Третє рішення — відмова від альтернативних способів волевиявлення. Як зазначив Безгін, голосування поштою чи електронне голосування не отримали підтримки в підгрупі. Серед аргументів — відсутність суспільного консенсусу та ризик підірвати легітимність результатів.

За його словами, в умовах першого післявоєнного голосування будь-які інструменти, які суспільство сприймає насторожено, можуть поставити під сумнів мандат переможця.