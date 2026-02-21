Генштаб: Сили оборони уразили сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби РФ

Ворожі цілі атакували в Криму і в Запорізькій області.

У ніч на 21 лютого у Криму в районі міста Інкерман Сили оборони уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються», - додало командування.

Крім того, у Євпаторії на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уразили два літаки Бе-12.

Іще у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" окупанти.

Втрати й остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.