Генштаб: Сили оборони уразили сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби РФ

У ніч на 21 лютого у Криму в районі міста Інкерман Сили оборони уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" росіян.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються», - додало командування.
Крім того, у Євпаторії на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уразили два літаки Бе-12.
Іще у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" окупанти.
Втрати й остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.
- Також у ніч на 21 лютого Україна уразила своїми ракетами «Фламінго» «Воткинський завод», який виробляє, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".