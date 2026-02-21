Причина - несплачений штраф у розмірі 680 гривень за порушення ПДР.

Литовському волонтеру Раймонду Лумбісу, який активно допомагає Силам оборони України, заборонили в'їзд до країни терміном на три роки.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

За його словами, інцидент стався на пункті пропуску, який обслуговує 7-й прикордонний Карпатський загін. Лумбіс особисто супроводжував черговий вантаж для війська — тягач МАН. Попри те, що всі документи були оформлені згідно із законодавством як гуманітарна допомога, волонтера розвернули на кордоні, поставивши штамп про заборону в'їзду.

Волонтер передав для ЗСУ понад 70 автомобілів та допомоги на суму понад 30 мільйонів гривень,

Штефан зазначив, що за наявною інформацією, рішення про заборону винесла Державна міграційна служба України (ДМСУ), а прикордонники лише виконали розпорядження. Причиною такого обмеження став несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху у розмірі 680 гривень.

Полковник додав, що заборона була винесена без попереджень чи роз’яснень безпосередньо під час доставки чергової одиниці техніки для фронту.