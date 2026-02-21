Петиція про скасування комендантської години в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом скасувати комендантську годину в Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Петицію було подано 23 грудня 2025 року і станом на 21 лютого вона набрала лише 2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Комендантська година була необхідним тимчасовим заходом у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли існувала реальна загроза диверсій, мародерства та хаосу. Проте станом на 2025 рік ситуація у столиці та більшості мирних регіонів України суттєво стабілізувалася. Міста живуть у контрольованих умовах, правоохоронна система працює ефективно, рівень злочинності не вищий, ніж у довоєнний час, а системи ППО та оповіщення забезпечують достатній рівень безпеки", - йшлося у петиції.

Автор також наводив свої аргументи на користь скасування або суттєвого пом’якшення комендантської години: у нічний час громадяни позбавлені можливості отримати ліки, медичну допомогу чи необхідні товари; швидка допомога часто не виїжджає на "нетермінові" виклики, а самостійно купити ліки неможливо через обмеження пересування тощо.