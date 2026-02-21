Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Петиція про скасування комендантської години в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Вона набрала лише 2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

Петиція про скасування комендантської години в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів
Перевірка під час комендантської години
Фото: НПУ

Петиція із закликом скасувати комендантську годину в Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Петицію було подано 23 грудня 2025 року і станом на 21 лютого вона набрала лише 2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Комендантська година була необхідним тимчасовим заходом у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли існувала реальна загроза диверсій, мародерства та хаосу. Проте станом на 2025 рік ситуація у столиці та більшості мирних регіонів України суттєво стабілізувалася. Міста живуть у контрольованих умовах, правоохоронна система працює ефективно, рівень злочинності не вищий, ніж у довоєнний час, а системи ППО та оповіщення забезпечують достатній рівень безпеки", - йшлося у петиції.

Автор також наводив свої аргументи на користь скасування або суттєвого пом’якшення комендантської години: у нічний час громадяни позбавлені можливості отримати ліки, медичну допомогу чи необхідні товари; швидка допомога часто не виїжджає на "нетермінові" виклики, а самостійно купити ліки неможливо через обмеження пересування тощо. 

  • Станом на лютий 2026 року в Києві діє комендантська година щодня з 00:00 до 05:00
  • На початку року її умови було трохи пом'якшено: приватний транспорт та таксі можуть їздити під час комендантської години, але лише з чіткою метою - дістатися додому або до Пункту незламності. Раніше для цього потрібні були спеціальні перепустки.
  • Пункти незламності працюють цілодобово, тому пересування до них дозволене навіть уночі.
