КМВА скоротила комендантську годину у Києві

В адміністрації заявили, що "невдовзі будуть нові комфортні зміни".

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня.

Про це повідомляє пресцентр КМВА.

Згідно документу, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

"Київська міська військова адміністрація вживає заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація", - заявив Попко.

Нагадаємо, що із середи, 1 березня, на території Одеської області змінився час дії комендантської години.

В Києві у лютому набрали чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години.