Арештовані готельно-ресторанний комплекс у Буковелі, квартири у центрі Києва, земельні ділянки на Київщині, Івано-Франківщині і Криму.

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Рішення суду стосується:

елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

двох паркомісць в столиці;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн гривень. Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено:

13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

понад 5,6 тис. набоїв;

мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розпорядження про передання конфіскованого майна Віктора Януковича до управління Фонду держмайна.