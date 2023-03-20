Головне за ніч. Понеділок, 20 березня

69 відбитих атак противника, оборона Бахмуту, втрати окупантів, напад на золоту шахту в ЦАР.

Уранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Станом на 10:20 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на зазначених напрямках 69 атак противника. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах “Бук-М1-2”, 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 20 березня 2023 року орієнтовно склали 165 610 осіб. Минулої доби наші захисники ліквідували ще 700 окупантів, пʼять танків, 16 ББМ і 9 артилерійських систем ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж трьох останніх тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами.

Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР", бойовики якого добре знаються на місцевості, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення", – вважають у британському Міноборони.

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмуту. За його словами, сьогоднішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

Державне бюро розслідувань встановило попередні причини загибелі чотирьох військових на тренувальній базі "Десна" в Чернігівській області. Розслідування свідчить, що загибель солдатів трапилася через детонацію снаряду.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України), повідомили в пресслужбі ДБР.

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", – повідомили в Бюро.

Девʼять громадян Китаю загинули в Центральній Африканській Республіці через штурм золотої шахти. Озброєні особи напали на шахту Gold Coast Group у 25 км від міста Бамбарі, пише Reuters.

"Ми нарахували девʼятьох убитих і двох поранених", – сказав агентству AFP мер Бамбарі Абель Мачіпата. Напад відбувся о 5 ранку за місцевим часом. Загиблі є працівниками шахти.

Підозра в організації атаки впала на Коаліцію патріотів за зміни, представники якої регулярно вчинають напади на збройні сили країни. Однак військовий представник повстанців заявив, що угруповання не несе відповідальності за атаку, і що напад вчинили російські найманці.

Група російських найманців зʼявилася в ЦАР на замовлення уряду, і ООН звинувачувала їх у порушенні прав людини, зокрема масових зґвалтуваннях і убивствах. В африканських країнах російські бойовики виконують завдання замовників, а натомість отримують доступ до корисних копалин, деревини та інших цінних ресурсів.

Подробиці – в новині.

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