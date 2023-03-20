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Росіяни обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: двоє цивільних отримали поранення

Зруйновані і пошкоджені будинки і лінії електропередач.

Росіяни обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: двоє цивільних отримали поранення
Фото: Донецька ОВА у Telegram

Цієї ночі російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджені будинки, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Волноваському напрямку зруйнований будинок у Богоявленці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку ворог стріляв по околицях Курахівської громади – пошкоджено лінії електропередач. В Очеретинській громаді під вогнем Тоненьке та Сєверне. У Мар'їнській громаді потерпають Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

Фото: Донецька ОВА у Telegram

Фото: Донецька ОВА у Telegram

“Зранку під обстріли з артилерії і “Градів” потрапила Авдіївка. Є пошкодження на двох вулицях та на території АКХЗ”, – розповів очільник ОВА.

На Горлівському напрямку одна людина поранена у Костянтинівці. У місті пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки. Відомо про одного пораненого та три пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті. Гучно було на околицях Часовоярської і Соледарської громад.

Фото: Донецька ОВА у Telegram

Фото: Донецька ОВА у Telegram

Зафіксовано обстріли у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, у Торському і Зарічному Лиманської громади.

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Нагадаємо, військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яру. Місто знаходиться приблизно в 10 км на захід від Бахмута. 

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