"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії

Тактично ситуація схожа на Бахмут. 

Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Фото: Слово і Діло

Протягом останніх трьох тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами. 

Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. 

Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.

"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві. 

Нагадаємо, що комплекс Авдіївського коксохімічного заводу систематично обстрілюють російські війська. 

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту. За його словами, сьогоднішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також