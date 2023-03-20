Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії

Протягом останніх трьох тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами.

Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.

"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ahiysSYYdz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2023

Нагадаємо, що комплекс Авдіївського коксохімічного заводу систематично обстрілюють російські війська.

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту. За його словами, сьогоднішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.