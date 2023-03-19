Окупанти не можуть завершити операцію захоплення Бахмута, - Череватий

За його словами, атаки йдуть за інерцією.

Російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, сьогоднішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

"Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", - сказав речник.

Череватий підкреслив, що українські захисники знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості та ламають бойовий дух окупантів.

Нагадаємо, що 17 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залучили всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

19 березня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.