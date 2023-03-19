На тлі перегляду зернової угоди окупанти активізували обстріли Очакова, - ОК "Південь"

Російські війська активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"На тлі перегляду та продовження зернової угоди щодо термінів і розширення на миколаївські порти, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, в напрямку Очакова і Куцурубської громади. З мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював акваторію Очаківської громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОК "Південь", пошкоджень інфраструктури та людських жертв немає.

Нагадаємо, що угода по “зерновій ініціативі” була пролонгована ще на 120 днів. Сторони працюють над долученням до Зернової ініціативи портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів. Залучення портів Миколаївщини можливе лише після припинення обстрілів регіону.