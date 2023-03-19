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Росія тримає на чергуванні в Чорному морі два ракетоносії

Сумарний залп може складати до 16 ракет. 

Станом на ранок 19 березня Росія утримує в Чорному морі девʼять ворожих кораблів, зокрема два – носії ракет. Сумарний залп може становити до 16 "Калібрів", повідомили в Міністерстві оборони України дані військово-морських сил Збройних сил України. 

В Азовському морі ворог тримає один ворожий корабель, у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Фото: Telegram Міноборони України, ВМС ЗСУ

Нагадаємо, що з Середземного моря Росія ударів не завдає. Запуск звідти означав би, що ракети мають летіти територією країн НАТО.

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