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Верещук публічно закликала РФ надати списки незаконно вивезених з України дітей

Вона, зокрема, звернулася до російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Верещук публічно закликала РФ надати списки незаконно вивезених з України дітей
Фото: Андрющенко у Telegram

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук публічно запросила у росіян списки незаконно вивезених з окупованих територій України дітей.

Міністерка звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Верещук закликала невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 

  • станом на 24 лютого 2022 року були громадянами України, до 18 років включно; 
  • зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 
  • були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію.

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“Списки пропоную надіслати на електронну адресу: [email protected]”, – додала Верещук.

Нагадаємо, у лютому Європейська комісія та Польща анонсували ініціативу з пошуку українських дітей, викрадених російськими військовими.

За даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, Росія утримувала щонайменше 6000 українських дітей (ймовірно, набагато більше) у Криму та Росії для політичного перевиховання.

Як повідомив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, окупанти під час війни примусово депортували до РФ понад 16 тисяч українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини.

Більше про депортацію українських дітей читайте у матеріалі Lb.ua "Наші діти: убивства, зґвалтування, примусова депортація і незаконне всиновлення. Що роблять окупанти з маленькими українцями".

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