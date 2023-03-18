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Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, є поранена

Потерпіла була госпіталізована.

Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, є поранена
Дворічна
Фото: ДСНС України

Внаслідок обстрілів росіянами селища Дворічна на Харківщині у суботу, 18 березня, зранку поранено 51-річну жінку.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram.

"Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу", - написав Синєгубов.

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Він також повідомив, що в с. Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його. Цей предмет здетонував. 

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