Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення

Серед ченців чоловічого монастиря УПЦ у Києво-Печерській Лаврі розповсюджують листівки-пам’ятки, як поводити себе на випадок примусового виселення з житлових приміщень. Про рекомендований представникам УПЦ алгоритм дій LB.ua довідався з самих листівок, які є в розпорядженні редакції.

Зокрема, автори листівок посилаються на статтю 47 Конституції України і право кожного громадянина на житло. А також можливість виселення зареєстрованих за місцем проживання осіб лише за рішення суду.

“У разі, якщо Ваше місце проживання зареєстровано в приміщенні, в якому Ви живете, примусове виселення може мати місце виключно на підставі рішення суду”, - зазначено в документі.

У разі якщо мешканців монастиря намагаються виселити чи не пропускають на територію проживання, за інструкцією, їм слід викликати поліцію, зателефонувати в Офіс генпрокурора, Кабмін, МВС, Мінкульт, Офіс президента, а також в ДБР, якщо “протиправні дії” вчиняють співробітники поліції. Також запросити (на вибір) журналістів. І паралельно фільмувати усе, що відбувається.

“Під час спілкування з тими, кому телефонуєте, повідомляєте Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце, де Ви на даний час розташовуєтесь, викладаєте всю відому Вам інформацію про осіб, які перешкоджають дістатись власного житла і просите допомогти відновити ваше право на проживання”, - рекомендують автори листівок.

Нагадаємо, 10 березня в. о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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