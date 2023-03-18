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У Костянтинівці через обстріл росіян горіли три житлові будинки

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 230 кв. м.

У Костянтинівці через обстріл росіян горіли три житлові будинки
Фото: ДСНС

На Донеччині за минулу добу рятувальники ліквідували 10 пожеж, 3 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Як зазначається, від постійних ворожих обстрілів потерпає Костянтинівка. Сьогодні вночі, в результаті ворожого обстрілу сталась пожежа трьох приватних житлових будинків. На місце події виїхали рятувальники, які ліквідували пожежу на площі 230 кв. м.

"Водночас ворог обстріляв с. Іванопілля, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди на території приватного будинку. Пожежу оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що 18 березня близько першої години ночі росіяни обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області.

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