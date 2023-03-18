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Росіяни вдарили ракетою по Нью-Йорку на Донеччині: пошкоджені будинки і дорога

Постраждалих немає.

Росіяни вдарили ракетою по Нью-Йорку на Донеччині: пошкоджені будинки і дорога
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні близько першої години ночі росіяни обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Нью-Йорк – під вогнем російських окупантів. Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки й дорога. Люди не постраждали.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу, 17 березня, окупанти вбили одного жителя Донеччини – в Українську. Ще три людини в області зазнали поранень.

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Нагадаємо, вчора росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці на Донеччині. 

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