Сьогодні близько першої години ночі росіяни обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Нью-Йорк – під вогнем російських окупантів. Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки й дорога. Люди не постраждали.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу, 17 березня, окупанти вбили одного жителя Донеччини – в Українську. Ще три людини в області зазнали поранень.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці на Донеччині.