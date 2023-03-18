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У Чорному морі – 17 ворожих кораблів, серед них – три ракетоносії з загальним залпом 20 “Калібрів”

Ракетна небезпека є досить високою.

У Чорному морі – 17 ворожих кораблів, серед них – три ракетоносії з загальним залпом 20 “Калібрів”
Фото: ОК "Південь"

Наразі в Чорному морі корабельне угруповання росіян складається із 17 кораблів, серед яких – три ракетоносії, загальний залп яких може сягати 20 “Калібрів”.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Наразі в Чорному морі корабельне угруповання складається із 17 кораблів, серед яких три ракетоносії, один із яких підводний. Це означає, що загальний залп “Калібрів” може сягати 20 ракет. Також є чотири великих десантних кораблі, але все угруповання тримається на безпечній для себе відстані, щоб не бути ураженими засобами нашої зброї”, – сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни “весь час переховуються за Кримським півостровом в напрямку Новоросійська, щоб виключити наближення до контрольованого Україною берега”.

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Наразі говорити про зменшення ракетної небезпеки для України не можна, “оскільки все ж таки 20 ракет типу “Калібр” це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об’єктах”.

“Крім того, бачимо і спостерігаємо, що тактика дій ворога, хоч вони і вишукують для себе нову, але все ж таки має ознаки такої за принципом традицій. Як тільки заговорили про продовження Чорноморської угоди зернової, розпочалися атаки “Шахедами”. Знову випробовують наші сили протиповітряної оборони, а це може свідчити і про підготовку більш суттєвої зброї в застосуванні, що якраз можуть собою являти ті самі “Калібри”, – сказала Гуменюк.

Вона додала, що “активність авіації свідчить, що вони продовжують розвідувальну діяльність, разом з тим безпілотні розвідники також досить активні”.

“Це ознака, що збір даних продовжується. Значить, ракетна небезпека досить висока”, – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, уночі 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

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